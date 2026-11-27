Також наша держава хоче, щоб ООН включила Ліберію до ініціативи Food from Ukraine.

Україна розглядає використання портів Балтійського моря для експорту своєї агропродукції та планує постачати кукурудзу і сою до Ліберії.

Ці питання міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький обговорив під час зустрічей із міністром сільського господарства Литви Кестутісом Мажейкою та міністеркою закордонних справ Ліберії Сарою Бейсолоу Ньянті на V Міжнародній конференції з продовольчої безпеки Food from Ukraine, повідомили в Мінагрополітики.

Під час переговорів із литовською стороною ішлося про розвиток експортної логістики, зокрема про можливості вивезення української сільгосппродукції через балтійські порти. Крім того, міністри обговорили подальшу співпрацю в межах Grain Verification Scheme — механізму, який не дозволяє зерну, незаконно вивезеному з тимчасово окупованих територій України, потрапляти на міжнародні ринки.

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Окремим напрямом стане залучення литовських експертів до роботи відомства для адаптації українського законодавства до норм і стандартів ЄС.

Із міністеркою закордонних справ Ліберії українська сторона обговорила торговельну, гуманітарну та інвестиційну співпрацю. Україна вже веде діалог зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН, щоб включити Ліберію до переліку країн, які отримують допомогу в межах ініціативи Food from Ukraine. Серед перспективних напрямів — постачання української кукурудзи та сої.

Крім експорту сировини, сторони обговорили передачу українських технологій вирощування, зберігання та переробки агропродукції, постачання обладнання, розвиток тваринництва й виробництва кормів.

Щоб налагодити прямі зв'язки між бізнесом обох держав, Висоцький запропонував організувати торговельні місії, двосторонні бізнес-зустрічі та підготувати меморандум про взаєморозуміння.