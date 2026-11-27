У 2026 році реальні заробітні плати в Україні, тобто з урахуванням інфляції, зростуть на 11,4%.

Про це свідчать прогнози Національного банку України.

Підвищення доходів триватиме і в наступні роки, вважає Нацбанк, хоча й дещо повільнішими темпами. За оцінками регулятора, у 2027–2028 роках зарплати збільшуватимуться орієнтовно на 4–5% щороку.

Головною причиною зростання виплат залишається гострий дефіцит кадрів. НБУ пояснив, що більшість українських компаній відчувають нестачу працівників, оскільки багато громадян виїхали за кордон або захищають країну в Силах оборони. Через це роботодавцям доводиться конкурувати за фахівців і надалі підвищувати їм оплату праці.

Водночас у Нацбанку зазначають, що посилення російських обстрілів негативно вплинуло на загальну ситуацію на ринку праці. Попит бізнесу на нових спеціалістів знизився порівняно з попередніми місяцями, а окремим підприємствам, які зазнали серйозних руйнувань, довелося скоротити частину штату.