Кабінет Міністрів України спрямував 495,8 млн гривень на закупівлю мобільних укриттів для пунктів пропуску через державний кордон.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Закупівлі проводитимуть обласні служби відновлення в Одеській, Вінницькій, Чернівецькій, Закарпатській та Волинській областях.

За словами глави уряду, Росія системно атакує прикордонну інфраструктуру, через яку щодня рухаються люди й транспорт. Тому укриття мають забезпечити можливість сховатися під час обстрілів як тим, хто перетинає кордон, так і працівникам пунктів пропуску.