За словами Власюка, є ризик, що «Лукойл» може отримати відкладену вигоду — повернути власні акції, коли їх колись звільнять з ескроу, замість заблокованих закордонних активів.

25 листопада консорціум американського інвестора Тодда Боулі підписав угоду про купівлю всіх закордонних активів російської компанії «Лукойл» — нафтопереробних заводів у Болгарії, Румунії та Нідерландах, родовищ і мережі АЗС.

Про деталі та можливі загрози цієї домовленості розповів радник — уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

За його словами, розрахунок відбуватиметься не грошима, а акціями компанії.

Реклама

«Платять не грошима, а акціями самого Лукойла з номіналом 10 мільярдів доларів, які консорціум викупив у західних фондів приблизно по 30 центів за долар. Тобто, близько 3 мільярдів за активи у 16 з 2022 року ці акції були заморожені й списані. Акції Лукойл не отримує одразу, вони лягають на ескроу в ОАЕ. Угода ще не закрита: потрібна окрема ліцензія Мінфіну США, і це може тривати до року», - ідеться в дописі Власюка на його фейсбук-сторінці.

Радник президента додав, що, з одного боку, «живі» гроші не надходять нікому в Росії, але водночас «Лукойл» може отримати відкладену вигоду — повернути власні акції, коли їх колись звільнять з ескроу, замість заблокованих закордонних активів.

«З іншого боку, роз'яснення Мінфіну прямо застерігає від обміну активами чи акціями, який дає Лукойлу вигоду наперед, і вимагає, щоб кошти Лукойла лежали на рахунку під юрисдикцією США. Тут ескроу в ОАЕ, і ми не знаємо, коли та за яких умов акції звільнять. Тому критики бачать у цьому обхід мети санкцій, хоча формально рішення ще не ухвалено», - написав Власюк.

Уповноважений також звернув увагу на європейський аспект ситуації. «Лукойл» у ЄС досі не під санкціями: у червні Болгарія заперечувала проти його внесення в 21-й пакет, і в ньому Лукойл не з'явився. Якби ЄС санкціонував Лукойл, він міг би мати слово щодо продажу його активів на своїй території. Зараз такого важеля в Брюсселя немає», - відзначив Власюк.