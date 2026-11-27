Понад 66% боргового портфеля припадає на фінансування від міжнародних організацій та урядів інших країн.

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України станом на 31 жовтня 2026 року становила 9 635,95 млрд грн. Це еквівалентно 190,13 млрд євро або 211,64 млрд доларів США.

Про це ідеться у повідомленні Міністерства фінансів України.

Із загальної суми 7 411,65 млрд грн припадало на державний зовнішній борг, або 76,92% портфеля. Державний внутрішній борг становив 1 985,72 млрд грн (20,61%), а гарантований державою – 238,59 млрд грн (2,48%).

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Порівняно з кінцем вересня загальний обсяг боргу зріс на 97,73 млрд грн, або 1,02%. У євровому еквіваленті збільшення становило 2,85 млрд євро, водночас у доларовому – скорочення на 0,97 млрд доларів. Основний приріст у гривневому вимірі припав на державний зовнішній борг, який збільшився на 120,48 млрд грн.

За десять місяців 2026 року державний та гарантований державою борг зріс на 593,28 млрд грн, або 6,56%, порівняно з початком року. У євровому еквіваленті приріст становив 8,76 млрд євро, тоді як у доларовому борг скоротився на 1,69 млрд доларів.

Водночас гарантований державою борг продовжив скорочуватися. За десять місяців він зменшився на 38,10 млрд грн, або 13,77%, – із 276,68 млрд до 238,59 млрд грн. Його частка в загальному борговому портфелі скоротилася з 3,06% до 2,48%.

Найбільша частка боргового портфеля припадає на фінансування від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав – 66,81%, або 6 437,64 млрд грн. Найбільшим кредитором України залишається Європейський Союз: на нього припадає 3 730,25 млрд грн, або 38,71% загального боргу.

До цієї суми входить позика в межах механізму ERA обсягом 882,86 млрд грн. За даними Мінфіну, її погашатимуть не коштом державного бюджету України, а за рахунок доходів від знерухомлених суверенних активів Росії.

Середньозважена вартість державного боргу на кінець жовтня становила 4,40% проти 4,44% у вересні. Середньозважений строк до погашення зріс до 12,95 року порівняно з 12,87 року місяцем раніше.

Зокрема, для зовнішнього державного боргу середньозважена вартість становила 2,03%, а строк до погашення – 15,22 року. Для внутрішнього державного боргу ці показники становили 13,22% та 5,23 року відповідно.