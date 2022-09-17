Головне за день. Субота, 17 вересня

Відбиті атаки противника на Донеччині, ворожі обстріли Чугуєва, Краматорська і Слов'янської ТЕС, флешмоб солідарності з Україною. Яким запам’ятається 206-й день повномасштабної війни.

Жертвою удару росіян по місту Чугуїв Харківської області стала одинадцятирічна дівчинка. Поранену дитину госпіталізували, але в лікарні від отриманих травм дівчинка померла.

Ще одна жінка після ударів по Чугуєву отримала поранення, стан постраждалої середній.

В місті пошкоджена критична інфраструктура, будинки, підприємство, написав у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що підтверджено знищення понад 180 окупантів у Херсоні. Удар було завдано 10 вересня по будівлі ТОВ "Алкоресурс", де розміщувався особовий склад та військова техніка противника.

У зв’язку з успішними діями сил оборони щодо виведення з ладу всіх переправ через Дніпро на Херсонському напрямку, окупанти готують собі шляхи відступу. У районі Каховської ГЕС, для побудови в подальшому переправи, вони затопили дев'ять вагонів. Водночас окупаційна влада продовжує змушувати місцевих підприємців вести розрахунки в російських рублях, проводить щотижневі перевірки та погрожує "націоналізувати", тобто відібрати, бізнес у разі відмови від співпраці з окупантами.

За поточну добу підрозділи сил оборони відбили атаки ворога в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Первомайське, Миколаївка Друга та Новомихайлівка.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 17 вересня – у нашій новині.

Зранку 17 вересня російські окупанти обстріляли Слов'янську ТЕС.

"Пошкоджено обладнання на території станції. Пожежу, що зайнялася від обстрілу, приборкують рятувальники. Через обстріл у місті Миколаївка почалися перебої з водопостачанням", - повідомляв у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Сьогодні російські військові завдали чергового удару по Краматорську Донецької області.

"Ворожий удар по Краматорську. Приватний сектор. Вже відомо про трьох поранених, рятувальні роботи тривають", - повідомив у Facebook мер Краматорська Олександр Гончаренко.

Донецька ОВА показала наслідки сьогоднішнього російського обстрілу Костянтинівки, в результаті якого були поранені п’ятеро людей, в тому числі дитина.

На відео - пошкоджені багатоповерхові житлові будинки без вікон, дверей, багато битого скла, будівельного сміття, уламки ворожого озброєння.

"П'ять поранених - наслідок сьогоднішнього обстрілу Костянтинівки. Серед поранених - дитина. Костянтинівка доволі віддалена від лінії фронту, однак росіяни регулярно завдають ударів по місту", - йдеться у дописі під відео.

Влада вчергове закликала жителів регіону евакуюватися.

У соцмережах розпочався флешмоб солідарності з Україною: люди по всьому світу надягають браслети кольорів синьо-жовтого прапору.

Після оприлюднення фото ексгумованого тіла із синьо-жовтим браслетом на руці, виявленого у деокупованому Ізюмі, українці запустили флешмоб для вшанування пам'яті закатованих росіянами людей в Ізюмі. У соцмережах публікують фото з браслетом на руці у кольорах синьо-жовтого прапору. Детальніше – в нашій новині.

Нагадаємо, в Ізюмі знайшли близько 500 поховань цивільних і могилу 20 українських військових зі слідами катувань. Масштаби скоєних окупантами злочинів - величезні. Ознаки насильницької смерті мають 99% тіл, ексгумованих там.

За словами Володимира Зеленського, Росія повторила в Ізюмі те, що зробила в Бучі, і світ повинен на це відреагувати.

Україна отримала від Сполучених Штатів Америки грантові кошти розміром $1,5 млрд.

Про це у Twitter написав очільник уряду Денис Шмигаль. "До державного бюджету надійшов грант у розмірі $1,5 млрд. Це останній транш з $4,5 млрд від США з Цільового фонду Світового банку. Кошти буде спрямовано для відшкодування бюджетних витрат на пенсійні виплати та програми соціальної допомоги", - зазначив він.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!