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На Конгресі Культури у Львові презентували Маніфест дієвців культури

Мета Маніфесту — самооргнізація культурної спільноти задля реформації законодавства, що регулює сферу культури.

На Конгресі Культури у Львові презентували Маніфест дієвців культури
Фото: facebook.com/culturecongress.lviv

У Львові на Конгресі Культури відбулась презентація Маніфесту дієвців культури. Авторки та автори маніфесту (критикиня Дарія Бадьйор, кінознавець Іван Козленко, ініціаторка законів про УКФ Ірина Подоляк, менеджерка культури Ольга Сагайдак) закликали культурну спільноту підписувати його та долучатись до активностей, запропонованих Маніфестом. 

Зокрема, у Маніфесті йдеться про загрозу здобуткам культурної сфери, напрацьованим громадським суспільством після 2014 року, з боку представників влади та старих еліт. Маніфест наголошує на необхідності ревізії наявних культурних політик та інвентаризації чинних процесів управління та ухвалення рішень у сфері культури. Для цього пропонується долучатись до підписантів Маніфесту та самоорганізовуватись до роботи над радикальними змінами законодавства та створенням нових культурних політик.

Конгрес Культури у Львові — це дискусійна платформа для фахового критичного огляду культурного процесу в Україні. Подія націлена на підтримку, розвиток та мережування середовищ культури через охоплення різних регіонів, міст та містечок України. Конгрес відбувається раз на два роки, цьогорічна його тема — «Сцена майбутнього».

Ксенія БілашКсенія Білаш, редакторка відділу "Культура"
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