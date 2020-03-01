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Полиция Греции применила водометы и слезоточивый газ против мигрантов из Турции

Беженцы забрасывали правоохранителей камнями.

Полиция Греции применила водометы и слезоточивый газ против мигрантов из Турции
Фото: EPA/UPG

Чтобы воспрепятствовать мигрантам пересечь границу с территории Турции, полицейские Греции применили против них тяжелые водометы и слезоточивый газ.

По сообщению местных СМИ, инцидент произошел в воскресенье, 1 марта. Беженцы забрасывали отряды полиции камнями и другими предметами, передает Немецкая волна.

Греческое радио сообщило, что в ходе столкновения на погранпереходе на реке Эврос, закрытом с 28 февраля, один полицейский получил ранения. По данным министерства миграции в Афинах, только на этом переходе пограничники не пропустили на территорию страны почти 10 тысяч мигрантов.

В то же время министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что по состоянию на утро 1 марта, количество мигрантов, которые отправились к границам с Грецией и Болгарией, составляет около 76 тысяч человек. В связи с этим греческий МИД обвинил Анкару в целенаправленной дезинформации.

Правительство Болгарии сообщило, что обстановка на границе с Турцией сохранялась спокойная и через нее не перешел ни один мигрант.

По данным Международной организации по миграции (IOM), на турецкой стороне 212-километровой границы с Грецией вечером 29 февраля находились более 13 тысяч человек, надеющихся проникнуть на территорию Евросоюза после отказа Анкары сдерживать этот поток.

Напомним, в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов. Это произошло после обострения ситуации в сирийском Идлибе.

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