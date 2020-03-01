Первый случай заболевания SARS-COV-2 зафиксировали в Армении

В Армении выявили первый подтвержденный случай заражения новой коронавирусной инфекцией SARS-COV-2. Об этом сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.

По его словам, заболевший - 29-летний гражданин Армении, который 28 февраля прилетел из Тегерана вместе с женой.

У мужчины на момент обращения к медикам была высокая температура, но сейчас она спала, и его состояние оценивается как удовлетворительное, сообщил Пашинян. У его супруги результат теста на коронавирус оказался отрицательным.

Заболевший прилетел специальным рейсом, которым из Ирана эвакуировали армянских граждан. Остальных 32 пассажиров уже изолировали. Для них предоставили «отдельные гостиничные услуги».

Были ли в самолете граждане других стран, не уточняется.

Ранее, 24 февраля, правительство Армении приняло решение закрыть на две недели сухопутную границу с Ираном из-за большого количества заболевших коронавирусом в этой стране, а также частично ограничило авиасообщение. Вероятно ограничения будут продлены.

Напомним, Иран - один из трех новых очагов эпидемии коронавирусной болезни наряду с Италией и Южной Кореей. Согласно официальным данным, в Иране подтверждено почти 600 случаев заражения коронавирусом, 43 человека умерли, среди них - бывший посол Ирана в Ватикане. Однако ВВС пишет, что в стране скрывают информацию о вирусе. По данным издания, от SARS-CoV-2 в Иране умерло по меньшей мере 210 человек.