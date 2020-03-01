Папа Франциск впервые за несколько дней появился на публике

Папа Римский Франциск в воскресенье, 1 марта, впервые выступил на публике спустя три дня после того, как Ватикан назвал причиной отмены аудиенций и мероприятий "небольшое недомогание" понтифика.

83-летний глава Римо-католической церкви появился у окна Апостольского дворца Ватикана, чтобы обратиться к тысячам людей на площади Святого Петра с еженедельным воскресным посланием и благословением, пишет Reuters.

"Это было его первое публичное выступление со времени мессы в среду в Риме, во время которой его видели кашляющим и чихающим", - говорится в сообщении.

Ватикан не уточнил, чем именно болел папа Франциск. Однако на фоне опасений в Италии по поводу вспышки коронавируса официальный представитель Маттео Бруни 28 февраля опроверг слухи о том, что понтифик болен.

"Нет никаких доказательств, которые могли бы привести давали повод говорить о какой-либо болезни, кроме легкого недомогания", - сказал он.

Опасения за здоровье папы Франциска связаны, в частности с тем, что в 20-летнем возрасте ему удалили часть легкого.

Associated Press пишет, что во время воскресной проповеди Папа Франциск дважды делал короткую паузу из-за кашля. Понтифик попросил паломников вознести молитвы за успех "духовных размышлений", которые начнутся вечером 1 марта в Ариччи (резиденции главы Католической Церкви к югу от Рима). Папа пояснил, что из-за простуды он вынужден "не участвовать в этом мероприятии".

Он заявил, что всю следующую неделю посвятит духовным размышлениям в Ватикане.

Стоит отметить, что Папа Франциск впервые за семь лет пропустит духовные размышления в начале Великого поста перед Пасхой.

Накануне сообщалось, что Папа Франциск принял в Ватикане главу УГКЦ Святослава (Шевчука), несмотря на легкое недомогание понтифика. О деталях разговора не сообщалось.

В то же время из-за плохого самочувствия Папа отменил ряд других аудиенций, назначенных на субботу.

Италия, на территории которой находится Ватикан, стала эпицентром распространения нового типа коронавируса на европейском континенте. Накануне количество инфицированных коронавирусом в Италии превысило тысячу человек. По меньшей мере 29 из них умерли. Очагом распространения SARS-COV-2 являются северные регионы страны. Государство Ватикан находится на территории Рима, в центре Италии.