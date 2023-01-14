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Ще одне нагадування про стратегічний провал Росії, - посол США про ракетні удари росіян

Брінк знову зауважила, що Україна міцно тримається попри обстріли.

Ще одне нагадування про стратегічний провал Росії, - посол США про ракетні удари росіян
Фото: Facebook-cторінка Посольства України в США

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на ракетний обстріл Києва, якого росіяни завдали зранку, 14 січня. 

Про це Брінк написала у Twitter.

Вона назвала ракетну атаку ознакою стратегічного провалу РФ.

«Ще один ранок, проведений в укритті від російських ракет, ще одне нагадування про стратегічний провал Росії в Україні. Оскільки її сили зазнають великих втрат на полі бою, РФ продовжує бомбардувати міста та цивільну інфраструктуру. Україна міцно стоїть», – написала Брінк.

Нагадаємо, що точний тип ракет, які 14 січня атакували Київ, встановлюється, але вони, найімовірніше, летіли по балістичній траєкторії з північного напрямку, заявили у Повітряних силах.

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