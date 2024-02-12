Минулого року у світі на війни витратили $17 трильйонів, - WGS

Ці кошти недоотримали такі галузі, як охорона здоров'я, освіта, будівництво.

Минулого року на війни та конфлікти у світі було витрачено 17 трильйонів доларів США. Ці кошти, відповідно, недоотримали проєкти з покращення добробуту та порятунку, зокрема такі галузі, як охорона здоров'я, освіта, будівництво.

Про це на відкритті Світового урядового форуму (WGS) в Дубаї заявив міністр у справах кабінету міністрів та майбутнього ОАЕ і голова WGS Мохаммед Абдулла аль-Гергаві, передає Укрінформ.

"Сімнадцять трильйонів доларів було втрачено через війни та конфлікти минулого року, а не витрачено на нагальні потреби, такі як будівництво, освіта та охорона здоров’я", - сказав він.

За його словами, приблизно 6% від цієї суми можуть покрити витрати на найважливіші виклики, з якими стикається людство за один рік.

"Наприклад, це могло б усунути голод і безграмотність, підтримати боротьбу з раком і забезпечити людство чистою водою. Уявіть, чого можна було б досягти, якби ми інвестували більше у вирішення інших проблем, з якими стикається людство", - зазначив міністр.

У триденному саміті, що проходитиме в Дубаї на тему "Формування майбутніх урядів", візьмуть участь понад 25 світових лідерів, 140 урядових делегацій, 85 міжнародних організацій. У рамках саміту відбудеться понад 23 міністерських зустрічей та круглих столів, понад 120 інтерактивних сесій та воркшопів та інше.

Нагадаємо, що цього року в Швейцарії відбудеться Глобальний саміт миру.