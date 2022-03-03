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Усі українці, які через війну втратили можливість працювати, отримають по 6500 гривень

Виплати пенсій також забезпечуються в повному обсязі. 

Усі українці, які через війну втратили можливість працювати, отримають по 6500 гривень
Фото: ДСНС

Уряд підготував програму спеціальної допомоги для українців, які втратили можливість працювати через війну.

Про це президент України Володимир Зеленський оголосив 3 березня.

"Кожен найманий працівник, кожен фопівець, кожен наш громадянин, у якого Росія забрали можливість працювати, отримає по шість з половиною тисяч гривень без жодних умов. Спеціально наголошую для українців старшого віку. Попри війну, ми забезпечуємо повну виплату пенсій. Проіндексованих пенсій. Як це і має бути згідно з законом. З першого березня пенсії для українців проіндексовані на 14 відсотків. Гроші вже пішли в банки. Усі виплати будуть проведені повністю", – запевнив він.

Президент додав, що вже створено Координаційний штаб для гуманітарної допомоги. 

Міжнародні партнери допомагають Україні не лише гуманітаркою, а й зброєю. 

"Щоденно все більше і більше потужні зброї. Україна вже зустрічає іноземних добровольців, які їдуть у нашу державу. Перші з шістнадцяти тисяч. Вони їдуть захищати свободу. Захищати життя. Для нас. Для всіх. І це буде успішно. Я впевнений. Ми пережили у своїй історії і на своїй землі ДВІ світові війни, три Голодомори, Голокост, Бабин Яр, Великий Терор, вибух в Чорнобилі, окупацію Криму і війну на сході. У нас немає величезної території – від океану до океану, немає ядерної зброї, ми не заповнюємо світовий ринок нафтою і газом. Але в нас є наші люди і наша земля. Для нас це золото. Нам немає що втрачати, окрім власної свободи і гідності. Для нас це є найбільший скарб. Нас стільки разів хотіли знищити. Не змогли. Хотіли стерти з лиця землі. Не вдалось. Били в спину. А ми стоїмо на ногах. Хотіли, щоб ми мовчали. Але нас почув увесь світ. Ми пройшли стільки всього! І якщо хтось думає, що подолавши ВСЕ ЦЕ – українці – всі ми, – злякаємось, зламаємось або здамося – він не знає НІЧОГО про УКРАЇНУ. І ЙОМУ НІЧОГО РОБИТИ В УКРАЇНІ. Иди домой. К себе домой. Защищать русскоязычных людей. Не по всему миру. А в своей стране. Их там почти 150 миллионов. А тут... Слава Україні!" – підсумував глава держави. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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