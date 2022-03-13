У Маріуполь відправлено гуманітарний вантаж, він за 80 км від міста - Зеленський

Влада відправила в Маріуполь гуманітарний вантаж. Про це у зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

За словами президента, колона перебуває за дві години від Маріуполя, але росіяни не дають доставити вантаж.

"Сьогодні ключове завдання – Маріуполь. Наш гуманітарний вантаж, наші колони за дві години від Маріуполя. Всього лише 80 кілометрів. Ми робимо все, щоб здолати опір окупантів, які блокують священників православної церкви, вони супроводжують цей вантаж, їжу, воду, медикаменти. Сто тонн найнеобхіднішого Україна відправила своїм громадянам. Усі дипломатичні зусилля сьогодні, щоб вантаж дійшов. Подивимось, чи здатні в Москві почути", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, Маріуполь перебуває на межі гуманітарної катастрофи. У місті немає їжі й питної води, при цьому окупанти блокують підступи до Маріуполя для українських гуманітарних конвоїв і постійно обстрілюють місто.