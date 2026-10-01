Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія обстріляла вугільне підприємство ДТЕК на Дніпропетровщині

Один працівник поранений.

Росія обстріляла вугільне підприємство ДТЕК на Дніпропетровщині
пошкоджений обʼєкт ДТЕК на Дніпропетровщині, фото ілюстративне
Фото: ДТЕК

Російські війська завдали удару по адміністративній будівлі вугільного підприємства ДТЕК у Дніпропетровській області.

Про це 1 жовтня повідомила Група ДТЕК.

Унаслідок обстрілу один працівник отримав осколкові поранення. Рятувальники ДСНС оперативно локалізували пожежу, наразі триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

За даними ДТЕК, від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції компанії зазнали понад 230 обстрілів. Вугільні підприємства на Дніпропетровщині також неодноразово опиняються під ворожим вогнем.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies