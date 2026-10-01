Росія обстріляла вугільне підприємство ДТЕК на Дніпропетровщині

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Російські війська завдали удару по адміністративній будівлі вугільного підприємства ДТЕК у Дніпропетровській області.

Про це 1 жовтня повідомила Група ДТЕК.

Унаслідок обстрілу один працівник отримав осколкові поранення. Рятувальники ДСНС оперативно локалізували пожежу, наразі триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

За даними ДТЕК, від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції компанії зазнали понад 230 обстрілів. Вугільні підприємства на Дніпропетровщині також неодноразово опиняються під ворожим вогнем.