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Будь-які поступки Путін сприймає як підтвердження, що агресію можна продовжувати, – Хмара

“Росію не цікавить окремо Донецьк чи Луганськ. Її ціль – вся Україна. Зупинити Путіна можна лише силою".

Будь-які поступки Путін сприймає як підтвердження, що агресію можна продовжувати, – Хмара
Президент Росії Володимир Путін
Фото: EPA/UPG

Будь-які поступки російський лідер Володимир Путін сприймає як підтвердження, що агресію можна продовжувати.

Про це заявив міністр оборони України Євгеній Хмара під час спілкування зі журналістами.

“Росію не цікавить окремо Донецьк чи Луганськ. Її ціль – вся Україна. Для України це екзистенційна війна. Путін бачить цю війну як частину продовження формування своєї імперії. Його мета – захопити всю українську територію, знищити українську державність і подати це як історичний внесок у розбудову російської держави”, – заявив він.

Він нагадав, що Росія розглядає можливість додаткової хвилі мобілізації: залучити ще близько 300 тисяч осіб цього року і ще 300 тисяч наступного. 

“Це реакція на проблеми Росії у війні, постійне зростання втрат на фронті”, – сказав Хмара.

На його думку, Путіна може зупинити тільки відчуття, що він починає програвати цю війну: це можна зробити лише силою і лише ефективно.

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