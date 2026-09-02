​Зеленський направ у Раду два законопроєкти щодо заборони шахрайських кол-центрів і захист банківських рахунків

Президент Володимир Зеленський направив до парламенту два законопроєкти, що стоються шахрайських кол-центрів і захисту українців від незаконних дій із платіжними інструментами і банківськими рахунками.

За словами глави держави, відповідальність за шахрайські кол-центри «повинна бути чіткою та жорсткою, і не тільки для тих, хто є виконавцями в роботі кол-центрів, але й для тих, хто все це організовує, багатіє з кол-центрів, володіє ними».

«Упроваджується і посилена відповідальність за організацію шахрайських схем із банківськими інструментами, зокрема з так званими «дропами». На рівні внутрішнього регулювання банківської системи мають бути відповідні кроки та зміни в алгоритмах, які дадуть більше можливостей банкам захищати права та законні інтереси людей і підприємств та не допускати використання рахунків для ухилення від сплати податків чи легалізації коштів від незаконної діяльності. На рівні закону ми дамо необхідну основу для протидії організаторам шахрайських схем із банківськими рахунками, платіжними інструментами», - зазначив Зеленський.

Він додав, що цей законопроєкт потрібен для імплементації в Україні норм права Євросоюзу, що передбачено домовленостями з партнерами.

Президент закликав депутатів невідкладно розглянути ці законопроєкти.