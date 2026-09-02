"Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався”. Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
"Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався”. Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Фото​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
ГоловнаСуспільствоПодії

​Зеленський направив у Раду два законопроєкти щодо заборони шахрайських кол-центрів і захист банківських рахунків

Президент закликав депутатів невідкладно розглянути документи.

​Зеленський направив у Раду два законопроєкти щодо заборони шахрайських кол-центрів і захист банківських рахунків
викриття одного з кол-центрів

Президент Володимир Зеленський направив до парламенту два законопроєкти, що стоються шахрайських кол-центрів і захисту українців від незаконних дій із платіжними інструментами і банківськими рахунками.

За словами глави держави, відповідальність за шахрайські кол-центри «повинна бути чіткою та жорсткою, і не тільки для тих, хто є виконавцями в роботі кол-центрів, але й для тих, хто все це організовує, багатіє з кол-центрів, володіє ними». 

«Упроваджується і посилена відповідальність за організацію шахрайських схем із банківськими інструментами, зокрема з так званими «дропами». На рівні внутрішнього регулювання банківської системи мають бути відповідні кроки та зміни в алгоритмах, які дадуть більше можливостей банкам захищати права та законні інтереси людей і підприємств та не допускати використання рахунків для ухилення від сплати податків чи легалізації коштів від незаконної діяльності. На рівні закону ми дамо необхідну основу для протидії організаторам шахрайських схем із банківськими рахунками, платіжними інструментами», - зазначив Зеленський.

Він додав, що цей законопроєкт потрібен для імплементації в Україні норм права Євросоюзу, що передбачено домовленостями з партнерами. 

Президент закликав депутатів невідкладно розглянути ці законопроєкти.

  • Нещодавно у Харкові повідомили про підозру ще чотирьом учасникам злочинної організації, яка, за даними слідства, ошукала громадян Латвії на понад 5,5 млн гривень. Загалом у справі фігурують уже дев’ятеро людей.
  • На початку серпня Україна і Чехія викрили шахрайський кол-центр, який ошукав інвесторів на понад 8,4 млн грн.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies