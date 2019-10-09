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Яременко посоветовал не волноваться из-за расследования "роли Украины" в крушении MH17

Яременко посоветовал не волноваться из-за расследования "роли Украины" в крушении MH17
Богдан Яременко
Фото: УКРОП Українське об'єднання патріотів

Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко не видит причин волноваться из-за решения голландского парламента расследовать роль Украины в катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса MH17, которая произошла в небе над Донецкой областью в 2014 году.

"Мне кажется, нам не о чем переживать. Это поможет всем установить справедливость, понять и наконец-то поставить точку в том, что в те дни что бы не делала Украина с точки зрения решения авиационных органов, не это стало причиной катастрофы - не Украина запустила ракету и убила людей", - сказал Яременко в своем фейсбуке.

По его словам, Украина в то время действовала в соответствии с рекомендациями ИКАО, частично закрыв воздушное пространство над зоной боевых действий для полетов гражданской авиации: с 1 июля - до эшелона FL260 (7900 метров), а с 14 июля - до эшелона FL320 (9750 метров).

"Реагируя на случаи сбития военных самолетов и авиационной техники российскими войсками на Донбассе, Украина все время повышала порог, то есть эшелон, который могут использовать суда гражданской авиации, пытаясь реализовать меры обеспечения безопасности", - напомнил Яременко.

Он добавил, что полное закрытие воздушного пространства не является гарантией полной безопасности, потому что если Россия додумалась отправить на Донбасс "Бук", то вполне может применить и С-400 с дальностью поражения до 400 км и способной поражать цели на высоте до 60 км. "Логика, что, закрыв воздушные коридоры над зоной конфликта, мы бы сделали полностью невозможной катастрофу, не совсем правильная", - сказал Яременко.

Депутат сообщил, что это решения голландского парламента будет рассматриваться на заседании комитета по иностранным делам на заседании в среду.

"Сегодня мы будем рассматривать на комитете решение голландского парламента. Я буду призывать к сдержанности. Решение парламента Голландии, учитывая что было несколько проектов и был выбран наиболее деликатный по отношению к Украине, не дает оснований для криков, инсинуаций или несдержанного поведения. Давайте будем мудрыми", - резюмировал он.

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