Вакарчук сделал прививку от дифтерии и подписал декларацию с семейным врачом

Лидер "Голоса" напомнил, что ревакцинироваться от дифтерии необходимо каждые 10 лет.

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук сделал прививку от дифтерии.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Вакцинация - это важно! И ответственно. Вместе с коллегами из фракции сделал прививку от дифтерии. Делали в специальной комнате в Верховной Раде. Вакцинировались индийской вакциной, которая есть в каждой поликлинике, и она - бесплатная", - написал Вакарчук.

Он также напомнил, что ревакцинироваться от дифтерии необходимо каждые 10 лет.

"А перед вакцинацией - подписал декларацию с семейным врачом. Кстати, уже почти 29 млн украинцев это сделали. Если вы еще нет, то знайте: семейный врач ближе, чем вы думаете", - добавил Вакарчук.

Напомним, ранее спикер парламента Дмитрий Разумков и депутаты от "Слуги народа" публично вакцинировались на рабочем месте.

Мэр Киева Виталий Кличко сделал прививку против дифтерии и столбняка еще в августе.