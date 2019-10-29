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За год в Украине зафиксировано 20 случаев дифтерии, из них 18 - в октябре

Доступно 189 доз антитоксической сыворотки.

За год в Украине зафиксировано 20 случаев дифтерии, из них 18 - в октябре
Владимир Курпита
Фото: www.dyvys.in

За 2019 год в Украине зафиксировано 20 случаев дифтерии, из них 19 - подтверждено лабораторно. Об этом в комментарии LB.ua сказал глава Центра общественного здоровья Владимир Курпита

По его словам, ещё в одном случае сейчас ожидается лабораторное подтверждение диагноза. Речь о 35-летней женщине, которую ранее госпитализировали в Александровскую больницу в Киеве. “Предварительный диагноз - дифтерия, есть клинические признаки, но пока нет лабораторного подтверждения”, - сказал Курпита. 

Он также сообщил, что в Киеве пока был подтвержден только один случай - у 9-летнего мальчика, который учится в гимназии на Позняках: “Ребенок прошел антибактериальное лечение ангины. Уже после того, как из лаборатории пришло подтверждение по дифтерийной палочке, его госпитализировали. У него не было признаков токсического поражения организма (при дифтерии смертельно опасен именно токсин, который выделяют бактерии - Авт.)”. Сейчас ребенок уже дома.

Курпита рассказал, что у мальчика выделили редкий штамм дифтерийной палочки - вид Сorynebacterium ulcerans, который в Украине не выделялся уже очень давно. “Сейчас киевский лабораторный центр заканчивает обследование контактных лиц и мы узнаем, выделили ли у кого-то из них ещё этот вид коринебактерии”, - сказал специалист. 

15 случаев подтверждено в этом месяце на Закарпатье, в этом случае можно говорить о вспышке. Также в октябре подтвержден случай в Тернопольской области. Ранее в этом году также был зафиксирован один случай в Хмельницкой области - в августе, и один в Луганской - в феврале. 

“Вспышка - это когда есть три связанных между собой случая, - говорит Курпита. - Потому мы говорим о вспышке на Закарпатье. В остальных регионах - фиксируются только спорадические случаи, как было и в прошлом году - 10 не связанных между собой случаев. При этом надо отметить, что эпидемическая ситуация в целом нестабильна, так как охват вакцинацией детей около 60%, а взрослых - ещё ниже. Потому мы призываем всех вакцинироваться”. 

Он также рассказал, что в Украине есть 189 флаконов антитоксина - сыворотки, которая вводится при подозрении на дифтерию и тяжелом течении болезни. “Всего в этом году были использован 13 флаконов, - говорит Курпита. - В Киеве было 8 флаконов, использовали 3. Всего по Украине зафиксировано 20 случаев, сыворотка вводилась только в 9-ти. Ведется плановая работа, и я не могу понять ажиотаж вокруг этого вопроса. Да, ситуация напряженная из-за низкого охвата вакцинацией, но главное - обеспечить своевременно доставку сыворотки к больному, на протяжении одних суток. Мы успеем за сутки привезти её даже из Луганской области на Закарпатье. Ни одна страна в мире не имеет запаса сыворотки в каждом населенном пункте. В США, Франции, Германии есть хабы, где она хранится, и откуда её могут оперативно доставить. То же делаем и мы”.

Сегодня утром сообщалось о третьем случае дифтерии в Киеве, но, по данным Курпиты, случаев в Киеве пока только два - подтвержденный у 9-тилетнего мальчика и предварительный диагноз у 35-летней женщины, которой ввели 3 дозы сыворотки.

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