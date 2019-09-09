Зеленский назначил заместителей главы Госпогранслужбы

Президент Владимир Зеленский назначил заместителей главы Государственной пограничной службы.

Владимир Никифоренко назначен первым заместителем главы Госпогранслужбы, Вадим Ченчик - заместителем главы.

Об этом говорится в указах Президента №673 и №674 от 9 сентября, опубликованных на сайте главы государства.

До этого Никифоренко работал заместителем начальника управления социально-гуманитарного обеспечения и психологической работы - начальником отдела в администрации Госпогранслужбы.

Вадим Ченчик работал в восточном региональном управлении Госпогранслужбы помощником начальника регионального управления по международному сотрудничеству.

Как сообщалось, 6 августа Зеленский уволил первого заместителя председателя Государственной пограничной службы Юрия Гресько и заместителя Артура Пименова без указания причин.

13 июня президент назначил главой Государственной пограничной службы полковника Сергея Дейнеко.