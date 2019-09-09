Рябошапка анонсировал снятие неприкосновенности с отдельных депутатов

"Это могут быть новые дела, в том числе касательно депутатов от "Слуги народа".

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка намерен подать в Верховную Раду представления на снятие неприкосновенности с нескольких депутатов до 1 января 2020 года, когда вступят в силу изменения в Конституцию об отмене депутатского иммунитета.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

По словам Рябошапки, речь идет не только о делах, о которых говорил предыдущий генпрокурор Юрий Луценко.

Он не исключил, что за несколько месяцев могут появиться новые кейсы. "Это могут быть новые дела, в том числе касательно депутатов от "Слуги народа", - сказал он.

При этом Рябошапка отметил, что по новому парламенту пока нет никаких наработок.

Отвечая на вопрос, может ли он стать тем человеком, который приходит в Верховную Рду и просит об аресте бывшего президента, Рябошапка заявил: "Не просит, а требует. Нет разницы: бывшие президенты, народные депутаты или кто-то еще. Перед законом все равны. Скажем так, рука не дрогнет по кому угодно, кто есть в парламенте".

Напомним, 3 сентября Рада отменила депутатскую неприкосновенность. Изменения в Конституцию вступят в силу с 2020 года.