​Зеленский познакомился с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Президент поздравил ее с началом работы нового состава ЕК и пожелал успехов в реализации определенных приоритетов.

Об этом сообщается на сайте президента.

"Надеюсь, что при вашем лидерства ведущая роль Европейского Союза в поддержке реформ и защите территориальной целостности и суверенитета Украины будет только укрепляться", - сказал Зеленский.

Он также заверил главу Еврокомиссии в неизменности евроинтеграционного курса Украины и проинформировал о результатах активизации реформ в Украине и выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

Собеседники согласились продолжать реализацию договоренностей, достигнутых во время 21-го саммита Украина - ЕС. Речь шла, в частности, о перспективах заключения соглашения между Украиной и ЕС о так называемом "промышленном безвизе" и визите соответствующей оценочной миссии в Украине в начале следующего года.

Урсула фон дер Ляен подтвердила готовность ЕС и в дальнейшем поддерживать Украину в процессе реформ, а также сотрудничать в контексте предоставления макрофинансовой помощи нашей стране.

Президенты также обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе. Зеленский рассказал главе Еврокомиссии о ходе подготовки к встрече лидеров в нормандской формате.

Урсула фон дер Ляен заверила, что ЕС будет продолжать безусловную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. "Санкции ЕС будут оставаться привязанными к полному выполнению Минских договоренностей и должны быть продолжены во время следующего заседания Европейского совета", - сказала она.

Также собеседники согласовали график политического диалога и приоритеты двустороннего сотрудничества на ближайшие месяцы, а президент Зеленский пригласил Урсулу фон дер Ляен посетить Украину в ближайшее время.

Напомним, с 1 сентября 2017 года вступило в силу Соглашение об Ассоциации Украины с ЕС в полном объеме. С 2014 года СА работало во временном режиме. Украина в рамках имплементации СА должна уменьшить тарифные и технические барьеры в торговле товарами, открыть доступ к рынкам услуг и государственных закупок, приблизить законодательство к праву ЕС.

В 2017 году Украина выполнила лишь 41% от запланированного по имплементации СА с ЕС. В феврале 2018 года глава представительства ЕС в Украине Хбюг Мингарелли заявлял, что за четыре года украинская власть сделали значительные шаги для модернизации страны и назвал идиотами тех, что не замечает реформ в Украине.

Киев хочет инициировать пересмотр соглашения об ассоциации или же, по словам представителей украинской власти, "модернизировать" его. Как объяснял торговый представитель Украины Тарас Качка, поскольку о соглашении договаривались еще десять лет назад, а подписали в 2014 году, то его необходимо "приспособить к новым обстоятельствам". Начать обсуждение пересмотра соглашения в торговых вопросах представители Украины планируют уже во второй половине ноября.