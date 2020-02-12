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Делегация Министерства обороны Украины во главе с Андреем Загороднюком прибыла в Брюссель, где примет участие в заседании Североатлантического совета.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Сегодня, 12 февраля, делегация Министерства обороны Украины во главе с министром обороны Андреем Загороднюком прибыла с рабочим визитом в штаб-квартиру НАТО (Брюссель, Бельгия). Предполагается, что глава оборонного ведомства примет участие в заседании Североатлантического совета с государствами-контрибуторами миссии НАТО "Решительная поддержка" на уровне министров обороны", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что в ходе двухдневного визита запланировано участие Андрея Загороднюка в рабочем завтраке по приглашению министра национальной обороны Канады с участием генерального секретаря НАТО (29 +1), многосторонние встречи с министрами обороны Великобритании, Канады, Польши, Литвы и США в формате QUINT, а также ряд двусторонних встреч с министрами обороны государств-членов и генеральным менеджером агентства НАТО по поддержке и снабжению (NSPA).

В январе сообщалось, что Украина подала заявку на участие в программе расширенных возможностей НАТО.