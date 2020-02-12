Экс-наставник "Шахтера" отказывается подписывать играющего у него экс-хавбека "Шахтера"
Экс-наставник "Шахтера" отказывается подписывать играющего у него экс-хавбека "Шахтера"
Зеленский подписал указ об увольнении Богдана и назначил на его должность Ермака (обновлено)
Зеленский подписал указ об увольнении Богдана и назначил на его должность Ермака (обновлено)
Україна кварталу
Україна кварталу
Суд запретил доступ к сайтам PariMatch, Favorit, 1XBet, "Космолот" и десяткам онлайн-казино
Суд запретил доступ к сайтам PariMatch, Favorit, 1XBet, "Космолот" и десяткам онлайн-казино
Андрей Ермак: "Мы пришли во власть оставить светлый след в истории. Это - единственная мотивация"
Андрей Ермак: "Мы пришли во власть оставить светлый след в истории. Это - единственная мотивация"
Коронавирус. Последние новости из китайского города под карантином
Коронавирус. Последние новости из китайского города под карантином
​Офис президента хочет сделать на Донбассе экономический хаб
​Офис президента хочет сделать на Донбассе экономический хаб
Комбату "Червню" Андрею Гергерту нужна помощь в борьбе с раком желудка
Комбату "Червню" Андрею Гергерту нужна помощь в борьбе с раком желудка
Отказ от Минска-3, арифметика Дебальцево, гуманитарка вместо войны, менуэт с Путиным. Французский взгляд на Украину
Отказ от Минска-3, арифметика Дебальцево, гуманитарка вместо войны, менуэт с Путиным. Французский взгляд на Украину
ГлавнаяПолитика

Загороднюк прибыл в штаб-квартиру НАТО с рабочим визитом

Делегация Минобороны примет участие в заседании Североатлантического совета.

Фото: mil.gov.ua

Делегация Министерства обороны Украины во главе с Андреем Загороднюком прибыла в Брюссель, где примет участие в заседании Североатлантического совета.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Сегодня, 12 февраля, делегация Министерства обороны Украины во главе с министром обороны Андреем Загороднюком прибыла с рабочим визитом в штаб-квартиру НАТО (Брюссель, Бельгия). Предполагается, что глава оборонного ведомства примет участие в заседании Североатлантического совета с государствами-контрибуторами миссии НАТО "Решительная поддержка" на уровне министров обороны", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что в ходе двухдневного визита запланировано участие Андрея Загороднюка в рабочем завтраке по приглашению министра национальной обороны Канады с участием генерального секретаря НАТО (29 +1), многосторонние встречи с министрами обороны Великобритании, Канады, Польши, Литвы и США в формате QUINT, а также ряд двусторонних встреч с министрами обороны государств-членов и генеральным менеджером агентства НАТО по поддержке и снабжению (NSPA).

В январе сообщалось, что Украина подала заявку на участие в программе расширенных возможностей НАТО.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также