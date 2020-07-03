Кабмин одобрил штраф за пребывание без масок в общественных местах (обновлено)
Кабмин одобрил штраф за пребывание без масок в общественных местах (обновлено)
Глава Минфина: отставка Смолия сорвала Украине "сделку десятилетия"
Глава Минфина: отставка Смолия сорвала Украине "сделку десятилетия"
Глава Нацбанка Смолий подал в отставку "из-за систематического политического давления" (обновлено)
Глава Нацбанка Смолий подал в отставку "из-за систематического политического давления" (обновлено)
"Рейтинг": "Слугу народа" поддерживают 29,3%, в парламент прошли бы четыре партии
"Рейтинг": "Слугу народа" поддерживают 29,3%, в парламент прошли бы четыре партии
Курс доллара подскочил на фоне заявления об отставке главы НБУ
Курс доллара подскочил на фоне заявления об отставке главы НБУ
На отставке Смолия с должности главы НБУ настаивал Зеленский
На отставке Смолия с должности главы НБУ настаивал Зеленский
В Украине отменили уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде
В Украине отменили уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде
В Украине число заболевших коронавирусом выросло еще на 889 человек
В Украине число заболевших коронавирусом выросло еще на 889 человек
Путин, Конституция и Украина. От вторжения до диверсии
Путин, Конституция и Украина. От вторжения до диверсии
ГлавнаяМир

В Берлине началась "нормандская" встреча на уровне политсоветников

Украинскую сторону представляет руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

В Берлине началась "нормандская" встреча на уровне политсоветников
Фото: з Telegram канала Алексея Гончаренка

В Берлине в пятницу проходят переговоры в "нормандском формате" на уровне политических советников.

Об этом сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, передвет "Укринформ".

"Могу подтвердить, что такая встреча действительно происходит. Но обычно встречи на рабочем уровне являются закрытыми для прессы", - сказал Зайберт.

Украинскую сторону представляет руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Из России в немецкую столицу прилетел заместитель главы АП Дмитрий Козак.

Стороны обсуждают состояние выполнения решений саммита в "нормандском формате", который состоялся в декабре 2019 года в Париже.

Напомним, 9 июня Канцлер Германии Ангела Меркель провела с президентом РФ Владимиром Путиным телефонный разговор, в котором обсуждалась важность переговоров "нормандской четверки".

Ранее президент Зеленский сообщил о договоренности с лидерами стран "нормандской четверки" провести следующий саммит после окончания эпидемии коронавируса.

Последняя встреча глав стран "нормандской четверки" - Украины, Германии, Франции и России - прошла в Париже в декабре прошлого года. На ней были достигнуты договоренности о разведении войск возле нескольких населенных пунктах и обмене пленными.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также