Зеленський зізнався в порушенні законодавства і "готовий нести відповідальність"
Зеленський зізнався в порушенні законодавства і "готовий нести відповідальність"
СБУ затримала в Києві позаштатного співробітника ГРУ, причетного до збиття "Боїнга" MH17
СБУ затримала в Києві позаштатного співробітника ГРУ, причетного до збиття "Боїнга" MH17
Генерал Бен Ходжес: «Не думаю, что Россия видит своей конечной целью Херсон. Следующий шаг – это Одесса»
Генерал Бен Ходжес: «Не думаю, что Россия видит своей конечной целью Херсон. Следующий шаг – это Одесса»
Україна виходить ще з однієї угоди СНД
Україна виходить ще з однієї угоди СНД
СБУ в Одесі затримала банду "злодія в законі", яка викрадала людей
СБУ в Одесі затримала банду "злодія в законі", яка викрадала людей
У Києві протестувальники перекривали міст Метро (оновлено)
У Києві протестувальники перекривали міст Метро (оновлено)
Яків Смолій: "Мета - дискредитувати керівництво НБУ. Зняти його, змінити на керованих"
Яків Смолій: "Мета - дискредитувати керівництво НБУ. Зняти його, змінити на керованих"
В Харькове при пожаре на парковке загорелись семь автомобилей
В Харькове при пожаре на парковке загорелись семь автомобилей
10 країн відкрили кордони для українців
10 країн відкрили кордони для українців
ГоловнаСуспільствоПодії

Суд відпустив винуватця пожежі в Новій Каховці під особисте зобов'язання

За недбалість чоловікові може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Суд відпустив винуватця пожежі в Новій Каховці під особисте зобов'язання
Фото: zpost.me

У Новій Каховці суд не підтримав клопотання слідчого та залишив підозрюваного, який вчинив масштабну пожежу у житловому будинку, без арешту. 

Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

Поліцейські за процесуального керівництва Новокаховської місцевої прокуратури повідомили чоловікові про підозру за ч.2 ст. 270 Кримінального кодексу (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

За недбалість чоловікові може загрожувати до восьми років позбавлення волі. 

Фото: hr.npu.gov.ua

Слідчими було направлено клопотання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Однак, слідчий суддя суду не підтримав клопотання та ухвалив рішення про обрання міри запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання.

Нагадаємо, 5 липня у п'ятиповерховому багатоквартирному будинку в Новій Каховці виникла масштабна пожежа. В той же день поліція затримала підозрюваного у вчиненні пожежі - місцевого жителя, який зловживав алкоголем. Чоловік розповів поліцейським, що вживав спиртні напої, після чого вирішив покурити на дивані й заснув. Сусіди розбудили його тоді, коли в квартирі вже все загорілося. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також