Нацсовет в третий раз за полгода проверит телеканал "Прямой"

В этот раз проверка назначена из-за слов "срака" и "гівно".

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телевизионного канала "Прямой".

Об этом сообщает "Детектор медиа".

Основанием стали результаты мониторинга за 1, 2 и 3 мая. В эти дни на канале транслировали в прямом эфире и в повторе программу "Эхо Украины" с ведущим Матвеем Ганапольским. Ответственный секретарь Нацсовета Юрий Зиневич заявил, что в программе было зафиксировано использование ненормативной лексики, а программа транслировалась в доступное для детей время.

Член Нацсовета Александр Ильяшенко отметил, что в проекте решения в качестве примеров ненормативной лексики приведены два слова: "срака" и "гівно".

"У меня есть большие сомнения, что это тянет на какую-либо санкцию", - отметил он и спросил юристов оценить, есть ли здесь нарушения.

Представительница юридического управления Нацсовета сказала, что управление поддерживает проверку, "потому что данные высказывания могут навредить несовершеннолетним, и эти высказывания были сказаны именно ведущим программы, а не гостем".

В результате семеро членов Нацсовета поддержали проведение проверки телеканала, воздержался лишь Ильяшенко.

"Отметим, что слова «срака» и «гівно» является литературными, они есть в "Словаре украинского языка" под редакцией Бориса Гринченко", - пишет "Детектор Медиа".

Напомним, для телеканала "Прямой" это уже третья проверка за полгода. Так, 9 января Нацсовет решил проверить телеканал из-за оскорблений президент Владимира Зеленского со стороны ведущего Сергея Пояркова. Результаты проверки пока не сообщались.

9 апреля Нацсовет назначил внеплановую проверку из-за трансляции программы "Вата-шоу", которая идет уже второй год.