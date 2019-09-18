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"Шахтер" является лидером группового этапа Лиги Чемпионов по любопытному показателю

В заявке "горняков" на турнир – сразу 9 бразильцев.

"Шахтер" является лидером группового этапа Лиги Чемпионов по любопытному показателю
Фото: shakhtar.com

Донецкий "Шахтер" внес в заявку на текущий сезон Лиги Чемпионов сразу 9 бразильцев. Больше, чем какой-либо другой клуб группового этапа, сообщает sportarena.com, ссылаясь на Estadao.com.br.

В частности, в заявку горняков попали Исмаили, Додо, Тайсон, Маркос Антонио, Дентиньо, Тете, Алан Патрик, Майкон и Маркиньос Сиприано.

Изначально данный список насчитывал 10 футболистов, но Фернандо позже ушел в аренду в "Спортинг".

Отметим, что также в списке заявленных игроков команды Луиша Каштру значатся натурализованные украинцы - Жуниор Мораес и Марлос.

Всего в групповом этапе играет 69 игроков из Бразилии.

Сегодня "Шахтер" сыграет в Харькове свой стартовый матч ЛЧ. Соперником чемпиона Украины будет чемпион Англии – "Манчестер Сити".

Начало матча в 22:00.

В параллельной игре группы C загребское "Динамо примет бергамскую "Аталанту".

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