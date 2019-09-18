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Фанаты "Боруссии" традиционно отметились фееричным шоу на матче Лиги Чемпионов

Выступление болельщиков оказалось красочнее, чем команд.

Фото: EPA/UPG
Накануне дортмундская "Боруссия" и "Барселона" не смогли выявить победителя в матче Лиги Чемпионов (0:0).

Как всегда, к матчу серьезным образом подготовились болельщики немецкого клуба.

На этот раз в качестве орудия красочного перформанса фаны выбрали конфетти.

Во время выхода команд на поле болельщики продемонстрировали "домашнюю заготовку", подбросив в воздух желтые и черные конфетти, которые образовали эмблему клуба.

Напомним, подобным красочным шоу фаны "шмелей" отметились в матче 1/8 финала ЛЧ-2018/19 против "Тоттенхэма".

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