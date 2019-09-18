Как всегда, к матчу серьезным образом подготовились болельщики немецкого клуба.
На этот раз в качестве орудия красочного перформанса фаны выбрали конфетти.
Во время выхода команд на поле болельщики продемонстрировали "домашнюю заготовку", подбросив в воздух желтые и черные конфетти, которые образовали эмблему клуба.
Напомним, подобным красочным шоу фаны "шмелей" отметились в матче 1/8 финала ЛЧ-2018/19 против "Тоттенхэма".
#Borussia #Dortmund confetti choreo ahead of kick-off vs. #Barcelona this evening #bvbfcb #bvb pic.twitter.com/UeR9aruLkv— Matt Ford (@matt_4d) 17 сентября 2019 г.