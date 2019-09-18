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Как всегда, к матчу серьезным образом подготовились болельщики немецкого клуба.

На этот раз в качестве орудия красочного перформанса фаны выбрали конфетти.

Во время выхода команд на поле болельщики продемонстрировали "домашнюю заготовку", подбросив в воздух желтые и черные конфетти, которые образовали эмблему клуба.