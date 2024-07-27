Головне за суботу, 27 липня: обстріл Сумщини, удари по Кураховому та Мирнограду, 96 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 96 бойових зіткнень, ворожі обстріли, графіки відключень, ситуація на Близькому Сході. Яким запам’ятається 885-й день повномасштабної війни.

Сьогодні, 27 липня, ворог, застосувавши реактивні системи залпового вогню, обстріляв Глухівську громаду Сумщини. Зафіксовано 12 вибухів. Через обстріл загинув підліток.

О 15.35 у прокуратурі Сумщини повідомили, що обстріл відбувся о 12.40 по центру м. Глухів Шосткинського району. Унаслідок обстрілу поранено 13 цивільних осіб, серед яких 7 дітей. Через деякий час 14-річний хлопчик помер у лікарні.

Раніше у Сумській ОВА повідомили, що унаслідок обстрілу попередньо травмовано 10 людей, з яких 6 – діти. Одна жінка і дитина перебували у важкому стані.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 з початку доби відбулося 96 бойових зіткнень.

Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 63 авіаційних ударів із застосуванням 88 КАБів, більше 500 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 3,5 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Агресор 15 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Від початку доби, окупанти в районах населених пунктів Північне, Торецьк, Нью-Йорк та Залізне 13 разів отримали жорстку відсіч від наших захисників. Дві атаки станом на 22 годину ще тривало.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Там упродовж дня агресор здійснив 27 штурмових та наступальних дій.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 27 липня – в новині.

Близько 17:00 ворог здійснив обстріл села Москалівка Чугуївського району Харківської області.

Загинула жінка близько 70 років, дані встановлюються, повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації. Пошкоджені приватні домоволодіння.

Сьогодні, 27 липня, російська армія завдала 3 авіаударів по м. Курахове керованими авіабомбами, ймовірно, «КАБ-250» по центральній частині міста. Зазнали тілесних ушкоджень 4 цивільних.

Трьох жінок віком 19, 40, 58 років та 50-річного чоловіка доставлено до лікарні з множинними осколковими пораненнями, повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

Також ворог вдарив по м. Мирноград, попередньо, застосувавши «ФАБ-500» з УМПК. Поранено 11-річну дівчинку, яка перебувала на подвір’ї приватного домоволодіння. У дитини діагностовано мінно-вибухову травму й різану рану передпліччя.

Пошкоджено багатоквартирні й приватні житлові будинки, заклади освіти, автомобіль і трансформаторну підстанцію. "За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", – додали у прокуратурі.

У ніч на сьогодні у Донецькій області внаслідок ворожого обстрілу території шахти виникла пожежа. У шахті на момент аварії перебували 86 працівників.

Дрони Головного управління розвідки Міноборони України у ніч на суботу, 27 липня, завдали удару по російському дальньому стратегічному бомбардувальнику ТУ-22М3 на аеродромі "Оленья" на території Росії.

Про це повідомили джерела в ГУР "Суспільному". За даними джерел, уночі та вранці 27 липня внаслідок операції ГУР Міноборони були атаковані військові аеродроми РФ в місті Енгельс Саратовської області, військовий аеродром “Дягілєво” в Рязанській області та військовий аеродром “Оленья” в Мурманській області. Пошкоджень зазнав російський винищувач.

Подробиці – в новині.

ДТЕК інформує, що завтра, 28 липня, у неділю, графіки відключень застосовуватимуть із 18.00 до 22.00.

Збірна України з футболу перемогла Марокко (2:1) у другому турі групи В на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Перемога дозволила підопічним Руслана Ротаня піднятися на третю сходинку квартету В з 3 очками в активі. У паралельному матчі Аргентина здолала Ірак (3:1).

Усі команди групи В мають в активі по три очки. У третьому турі збірна України зустрінеться з Аргентиною 30 липня. Початок матчу – о 18:00.

Унаслідок ракетного удару по підконтрольному Ізраїлю населеному пункту Мадждаль Шамс 10 людей загинули, зокрема діти, повідомляє DW із посиланням на ізраїльську владу.

Як стверджується, ракета, випущена з території Лівану, потрапила до футбольного поля, де на той момент грали підлітки.

Армія оборони Ізраїлю поклала відповідальність за удар на ліванське радикальне угруповання "Хезболла". За словами глави МЗС Ізраїлю Ісраеля Каца, "Хезболла" переступила "всі червоні лінії". "Ми стоїмо перед повномасштабною війною", - заявив міністр.

Своєю чергою "Хезболла" відкинула свою причетність до удару, додавши, що військове крило організації "не має жодного стосунку до цього інциденту".

Тим часом прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вирішив терміново повернутися зі США через удар "Хезболли".

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