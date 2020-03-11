В Запорожской области на коронавирус проверяют вернувшуюся из Италии женщину

Анализы на грипп у нее оказались негативными.

В Запорожской области за медицинской помощью из-за тяжелой острой респираторной инфекции 9 марта обратилась женщина, которая прибыла из Италии. Пациентка отрицает контакты с больными коронавирусом, сообщили в пресс-службе Запорожской областной государственной администрации.

В Запорожском областном лабораторном центре Минздрава сообщили, что из-за того, что женщина была в стране с большим количеством случаев заражения, и из-за тяжести течения ее болезни, ее госпитализировали в боксированное отделение инфекционной клинической больницы.

Результаты анализов на грипп и парагрипп оказались негативными.

"Для дальнейшего изучения материал, в том числе и для исследования на новый коронавирус, был отослан в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья Минздрава", - добавили в ОГА.

За всеми людьми, которые контактировали с пациенткой, установлено 14-дневное медицинское наблюдение. Результаты анализов будут известны спустя несколько дней.

Напомним, в Украине пока лабораторно подтвержден только один случай коронавируса SARS CoV-2. Мужчина госпитализирован в Черновицкой области.