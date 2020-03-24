В Киеве 25 марта потеплеет до +7, ночью заморозки

На юге страны будет до +10.

В Киеве 25 марта небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…-5 градусов, днем +5…+7 градусов. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…-9 градусов, днем +2…+8 градусов.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-8 градусов, днем +3…+8 градусов.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-8 градусов, днем +3…+8 градусов.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, днем +4…+9 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…-5 градусов, днем +5…+10 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +5…+10 градусов.

Напомним, сегодня ночью в Киеве температура воздуха опустилась до -6 градусов.