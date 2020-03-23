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МИД Китая призвал США не искать виновных за ситуацию с коронавирусом

В Ухане уже пятый день подряд не зафиксировано ни одного случая заболевания.

МИД Китая призвал США не искать виновных за ситуацию с коронавирусом
Фото: EPA/UPG

Министерство иностранных дел Китая призывает США не искать виновных в распространении коронавируса и не тратить время на борьбу с эпидемиями, которое выиграл Китай благодаря своим мэрам сдерживания болезни.

Об этом заявил представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на китайские СМИ и агенство Associated press.

"Нужно прекратить политизировать эпидемии, прекратить бесчестить и порочить Китай и другие страны", - цитирует Гэн Шуан AP.

МИД напоминает, что в китайском городе Ухане, столице провинции Хубэй - первом эпицентре распространения коронавируса - уже пятый день подряд не зафиксировано ни одного случая заболевания.

В прошлый четверг президент США Дональд Трамп заявил, что утаивание информации о коронавируса властями Китая способствовало возникновению пандемии.

В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением, что дезинформация поступает из России, Китая и Ирана.

До этого представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предположил, что коронавирус в Ухань завезли американские военные.

Напомним, по состоянию на вечер воскреенья, США вышли на третье место по количеству инфицированных коронавирусом. По количеству заразившихся, Штаты теперь уступают лишь Китаю и Италии. Италия опережает весь мир по количеству смертей.

На четвертом месте по количеству инфицированных - Испания, далее следуют Германия, Иран, Франция.

В то же время в китайском городе Ухань, откуда распространилась эпидемия, не фиксируются новые случаи заболевания.

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