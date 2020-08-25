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Мирні переговори щодо Сирії припинено через коронавірус у делегатів

Участь у переговорах у Женеві брали представники сирійського уряду, опозиції та громадянського суспільства.

Мирні переговори щодо Сирії припинено через коронавірус у делегатів
Фото: EPA/UPG

Переговори щодо конституції Сирії, які проходять у Женеві під егідою ООН, припинили через кілька годин після початку у зв’язку з виявленням COVID-19 у деяких учасників.

Спецпредставник ООН з Сирії Геїр Педерсен у понеділок, 24 серпня, повідомив, що коронавірус підтвердили у трьох членів сирійського конституційного комітету. Перед цим сторони вели конструктивні переговори, передає DW.

Участь у переговорах брали представники сирійського уряду, опозиції та громадянського суспільства. Конституційний комітет Сирії складається зі 150 делегатів, але в переговорах беруть участь лише по 15 представників від кожної з трьох груп. Комітет має розробити проєкт конституції Сирії.

Конституційний комітет був заснований у вересні 2019 року і провів перше засідання в жовтні. Другий раунд переговорів не відбувся через суперечки щодо порядку денного, а пізніше переговори були припинені через пандемію COVID-19.

З часу початку війни в Сирії понад дев'ять років тому загинули 380 тисяч людей, залишити свої будинки були змушені понад 11 мільйонів. Перегляд конституції є важливим пунктом у мирному плані ООН для Сирії, укладеному в грудні 2015 року.

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