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Пидгрушная попала в топ-10 биатлонного спринта на Кубке мира в Анси

В персьют прошли сразу пять украинок.

Пидгрушная попала в топ-10 биатлонного спринта на Кубке мира в Анси
Елена Пидгрушная
Фото: biathlon.com.ua

Во французском Анси продолжается третий этап Кубка мира по биатлону.

В женской спринтерской гонке на 6,5 км с двумя огневыми рубежами победу одержала норвежка Тирил Экхофф, которая несмотря на один промах сумела на 6 сек. опередить француженку Жюстин Бреза.

Замкнула пьедестал тяжелейшей гонки под проливным дождем чешка Маркета Давидова, отставшая от победительницы на 20 сек.

Лучшая среди украинок - Елена Пидгрушная отстрелялась чисто и заняла 9-е место.

Остальные украинские стреляющие лыжницы финишировали в пределах топ-60 и будут стартовать в персьюте.

Примечательно, что сестер Семеренко разделили лишь 6 секунд.

  1. Тирил Экхофф (1+0) 20:27,0
  2. Жюстин Бреза (0+0) +6,2
  3. Маркета Давидова (0+0) +20,5

...

  • 9. Елена Пидгрушная (0+0) +47,1
  • 30. Дарья Блашко (0+1) +1:35,1
  • 38. Юлия Джима (0+2) +1:45,9
  • 50. Вита Семеренко (0+2) +2:03,0
  • 55. Валя Семеренко (1+2) +2:08,9
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