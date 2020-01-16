"Бавария" сделала заманчивое предложение по защитнику "Шахтера"

Крайний защитник донецкого "Шахтера" Додо может перебраться в немецкую Бундеслигу, где в его услугах заинтересовалась "Бавария".

Руководство мюнхенского клуба уже связалось с "горняками", чтобы обсудить потенциальный трансфер 21-летнего футболиста, сообщает isport.ua, ссылаясь на бразильскую версию издания Goal.com.

По информации источника, "Бавария" предложила "Шахтеру" 25 млн евро за Додо, однако "горняки" не хотят отпускать бразильца менее чем за 30 млн евро.

Напомним, что бразилец обошелся донецкому клубу в 2 млн евро в январе 2018 года.

В текущем сезоне Додо под руководством нового наставника Луиша Каштру провел за "горняков" 17 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

Ранее Додо попал в список самых перспективных футболистов по версии УЕФА.