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Нелепейший гол украсил римское дерби между "Ромой" и "Лацио"

"Волки" прервали победную поступь "Лацио" в чемпионате.

Нелепейший гол украсил римское дерби между "Ромой" и "Лацио"
Франческо Ачерби оригинально празднует свой оригинальный гол
Фото: EPA/UPG

В рамках 21-го тура Серии А в Риме состоялось "Дерби делла Капитале" – матч между "Ромой" и "Лацио".

Поединок завершился боевой ничьей 1:1.

Настоящим украшением поединка стал гол защитника номинальных гостей Франческо Ачерби. Безобидный угловой "Лацио" голкипер "Ромы" Пау Лопес решил трансформировать в цирковой номер.

В итоге, мяч лег прямо на ногу Франческо, который автоматически с метра вонзил мяч в ворота, и в первые мгновения сам не поверил своему счастью, обратив сперва свой взгляд на судью, а тот, не найдя ничего предосудительного, зафиксировал взятие ворот.[

Добавим, что "Рома" прервала фантастическую победную серию своих земляков в Серии А, длившуюся 11 матчей.

Обзор римского дерби - на сайте официального вещателя Серии А (эпизод с голом Ачерби - 1:35 трансляции).

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