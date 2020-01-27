В рамках 21-го тура Серии А в Риме состоялось "Дерби делла Капитале" – матч между "Ромой" и "Лацио".

Поединок завершился боевой ничьей 1:1.

Настоящим украшением поединка стал гол защитника номинальных гостей Франческо Ачерби. Безобидный угловой "Лацио" голкипер "Ромы" Пау Лопес решил трансформировать в цирковой номер.

В итоге, мяч лег прямо на ногу Франческо, который автоматически с метра вонзил мяч в ворота, и в первые мгновения сам не поверил своему счастью, обратив сперва свой взгляд на судью, а тот, не найдя ничего предосудительного, зафиксировал взятие ворот.[

Добавим, что "Рома" прервала фантастическую победную серию своих земляков в Серии А, длившуюся 11 матчей.