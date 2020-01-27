Каждый год в итальянском курортном городе на Тосканском побережье Лигурийского моря – Виареджо на большой площади в центре города проходит карнавал.

Специально к этому мероприятию местные жители изготавливают временные скульптуры известных мировых личностей.

В 2020 году главным украшением праздника стала копия португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, сообщает The Sun.

Футболист изображен в виде огромного робота, покрытого доспехами, сгибающий свои мышцы.

Фото: Rex Features

Для многих людей, посетивших карнавал в Виареджо, фигура Роналду имела немного устрашающий вид, особенно взгляд живой легенды футбола.

Благодаря возможности двигать глазами и открывать рот, лицо могло негативно повлиять на психику местных детей, отмечает издание.

Фото: Rex Features

Но все равно, как бы не выглядела неестественно скульптура Роналду в Виареджо, она не идет ни в какое сравнение с бюстом Криштиану, установленном на его Родине – Мадейре, который был настолько плох, что его пришлось заменить.