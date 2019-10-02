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Кандидат в президенты США Сандерс госпитализирован

Мероприятия по его избирательной кампании отменены.

Кандидат в президенты США Сандерс госпитализирован
Берни Сандерс
Фото: EPA/UPG

Кандидат в президенты США, 78-летний Берни Сандерс госпитализирован с болью в груди в Лас-Вегасе (штат Невада).

Об этом сообщает "АВСnews".

"Во время предвыборного мероприятия вчера вечером сенатор Сандерс почувствовал боль в груди. После медицинского осмотра у него была обнаружена закупорка одной артерии", - рассказал в среду старший советник Сандерса Джефф Уивер.

Он также добавил, что сенатор сейчас в хорошем настроении, он разговаривает, но в ближайшие несколько дней будет отдыхать. Мероприятия по его избирательной кампании отменены.

"Мы отменяем его выступления до дальнейшего уведомления", - сказал Уивер.

Напомним, в феврале Сандерс объявил, что будет баллотироваться в президенты США в 2020 году.

В 2016 году Сандерс участвовал в праймериз Демократической партии, но уступил Хиллари Клинтон. Сенатор признал, что нынешняя кампания будет очень сильно отличаться от минувшей, когда он стал единственным серьезным соперником Клинтон.

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