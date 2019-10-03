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В Париже тысячи полицейских вышли на "Марш ярости", требуя улучшения условий труда

Это первая массовая протестная мобилизация полицейских во Франции с 2001 года.

В Париже тысячи полицейских вышли на "Марш ярости", требуя улучшения условий труда
Архивное фото
Фото: EPA/UPG

Тысячи сотрудников французской полиции вышли вечером в среду, 2 октября, на улицы Парижа, протестуя против низких зарплат, переработок и увеличения количества суицидов в их рядах.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Поддержать акцию "Марш ярости" с требованием улучшения условий труда на востоке столицы Франции призвали сразу несколько профсоюзов. По данным организаторов, в шествии приняли участие около 27 тыс. полицейских.

Это первая массовая протестная мобилизация полицейских во Франции с 2001 года.

Французская полиция находится под давлением с начала протестов "желтых жилетов" в ноябре 2018 года. Почти с самого начала эти протестные акции сопровождались столкновениями с полицией, актами насилия и вандализма. По данным радиостанции Franceinfo, с начала этого года было зафиксировано 50 случаев суицида служащих полиции.

Министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер заявил о том, что понимает беспокойство полицейских. Он пообещал увеличение бюджета правоохранительных органов на 5% в будущем году и увеличение штата полиции на 1400 рабочих мест.

Напомним, во Франции с ноября 2018 года проходят протесты "желтых жилетов". Почти с самого начала они сопровождались столкновениями с полицией, актами насилия и вандализма. Изначально митингующие выступали против введения налога, который мог привести к подорожанию бензина, и требовали повышения минимальной зарплаты.

После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливного налога и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Эммануэля Макрона.

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