Фото: EPA/UPG

На площади Святого Иакова в Барселоне в воскресенье состоялся митинг за единую Испанию. Как сообщает Reuters, он был организован политиком Альбертом Риверой, лидером партии "Граждане" и одним из самых видных противников каталонского национализма и сепаратизма.

Выступая перед собравшимся он заявил, что испанское правительство не справляется с хаосом в Каталонии. "Люди не могут отвести детей в школы, не могут открыть свои магазины. Нам нужно испанское правительство, которое защищает слабых", - сказал родившийся в Барселоне политик.

Фото: EPA/UPG Альберт Ривера

"Нас, каталонских испанцев, больше, чем сепаратистов. Важно, чтобы люди видели, что не все поддерживают независимость", - заявила журналистам одна из участниц воскресного митинга.

По словам другого активиста, они никогда не видел таких беспорядков, как на этой неделе. "Эта молодежь поддалась внушению. Они не могут объяснять, почему они хотят независимости, так как не знают историю", - сказал он.

В Каталонии с начала недели проходят массовые уличные протесты. Жители региона требуют освободить лидеров сепаратистского движения, приговоренных к длительным тюремным срокам, а местное правительство снова начало говорить об отделении от Испании. Пик уличных протестов пришелся на пятницу, тогда как демонстрации в субботу прошли относительно спокойно, что дало правительство повод заявить о том, что ситуация под контрлем.

По данным МВД Испании, в результате столкновений с протестующими пострадали 288 сотрудников полиции, повреждены 267 полицейских автомобилей, задержаны 194 человек.

Правительство Испании отклонило предложение о переговорах, выдвинутое представителями Каталонии. Исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес выразил уверенность, что глава каталонского правительства Ким Торра должен сначала осудить беспорядки, приведшие к десяткам раненых.

Напомним, 1 октября 2017 года на референдуме за независимость проголосовали 90,18% каталонцев, против - 7,83%. Явка составила 43,03% (2,87 млн человек). Власти Испании признали его незаконным, а декларацию о независимости Каталонии, объявленную после референдума, аннулировали.