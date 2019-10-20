Коломойский сказал, что "имеет влияние" на Арахамию, поскольку он его "ближайший товарищ"
Коломойский сказал, что "имеет влияние" на Арахамию, поскольку он его "ближайший товарищ"
Гладковский с семьей собирались бежать из Украины, - прокурор
Гладковский с семьей собирались бежать из Украины, - прокурор
"Шифр Разумкова", або Як управляють голосуванням "слуг"
"Шифр Разумкова", або Як управляють голосуванням "слуг"
Путин над Сирией
Путин над Сирией
Суперсуббота: Британский парламент провалил решающее голосование по Brexit
Суперсуббота: Британский парламент провалил решающее голосование по Brexit
Ірина Подоляк: «Я хочу, щоб культура в цьому міністерстві попрощалась з Радянським Союзом»
Ірина Подоляк: «Я хочу, щоб культура в цьому міністерстві попрощалась з Радянським Союзом»
Кабмин согласовал назначение руководителей пяти облгосадминистраций
Кабмин согласовал назначение руководителей пяти облгосадминистраций
Коломойский угрожал судьям после проигрыша баскетбольной команды "Днепр", где играет его сын
Коломойский угрожал судьям после проигрыша баскетбольной команды "Днепр", где играет его сын
Два нардепа и блогер готовы взять Гладковского на поруки
Два нардепа и блогер готовы взять Гладковского на поруки
ГлавнаяМир

В Барселоне после шести дней акций сепаратистов состоялся митинг за единую Испанию

Мероприятие собрал один из самых видных противников каталонского национализма.

Фото: EPA/UPG

На площади Святого Иакова в Барселоне в воскресенье состоялся митинг за единую Испанию. Как сообщает Reuters, он был организован политиком Альбертом Риверой, лидером партии "Граждане" и одним из самых видных противников каталонского национализма и сепаратизма.

Выступая перед собравшимся он заявил, что испанское правительство не справляется с хаосом в Каталонии. "Люди не могут отвести детей в школы, не могут открыть свои магазины. Нам нужно испанское правительство, которое защищает слабых", - сказал родившийся в Барселоне политик.

Альберт Ривера
Фото: EPA/UPG
Альберт Ривера

"Нас, каталонских испанцев, больше, чем сепаратистов. Важно, чтобы люди видели, что не все поддерживают независимость", - заявила журналистам одна из участниц воскресного митинга.

По словам другого активиста, они никогда не видел таких беспорядков, как на этой неделе. "Эта молодежь поддалась внушению. Они не могут объяснять, почему они хотят независимости, так как не знают историю", - сказал он.

В Каталонии с начала недели проходят массовые уличные протесты. Жители региона требуют освободить лидеров сепаратистского движения, приговоренных к длительным тюремным срокам, а местное правительство снова начало говорить об отделении от Испании. Пик уличных протестов пришелся на пятницу, тогда как демонстрации в субботу прошли относительно спокойно, что дало правительство повод заявить о том, что ситуация под контрлем.

По данным МВД Испании, в результате столкновений с протестующими пострадали 288 сотрудников полиции, повреждены 267 полицейских автомобилей, задержаны 194 человек.

Правительство Испании отклонило предложение о переговорах, выдвинутое представителями Каталонии. Исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес выразил уверенность, что глава каталонского правительства Ким Торра должен сначала осудить беспорядки, приведшие к десяткам раненых.

Напомним, 1 октября 2017 года на референдуме за независимость проголосовали 90,18% каталонцев, против - 7,83%. Явка составила 43,03% (2,87 млн человек). Власти Испании признали его незаконным, а декларацию о независимости Каталонии, объявленную после референдума, аннулировали.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также