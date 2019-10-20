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Трамп отказался от идеи провести следующий саммит G7 в своем гольф-клубе

Президент признался, что "думал, что делает что-то очень хорошее для страны".

Трамп отказался от идеи провести следующий саммит G7 в своем гольф-клубе
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что его администрация больше не рассматривает возможность проведения саммита G7 в 2020 году на территории принадлежащего его семье курорта для игры в гольф в Майами.

"Из-за нерациональной враждебности СМИ и сошедших с ума демократов мы больше не будем рассматривать курорт Trump National Doral в Майами как место проведения G7 в 2020 году. Мы начинаем поиск другого места, и не исключено, что это может быть Кэмп-Дэвид", - написал он в твиттере.

Президент отметил, что "думал, что делает что-то очень хорошее для страны", когда предлагал принять лидеров стран G7 на территории курорта в Майами, поскольку у этого отеля большая и удобная территория, а также он расположен поблизости от аэропорта города. 

Трамп подчеркнул, что хотел организовать это с нулевыми затратами для государства, если это юридически возможно, и не собирался извлекать выгоду из этого мероприятия.

Кэмп-Дэвид является загородной резиденцией президента США в штате Мэриленд.

Идею проведения G7 в Майами на личном курорте президента США раскритиковали многие члены Демократической партии США, указав на конфликт интересов, поскольку Трамп получит финансовую выгоду, ведь иностранные делегации должны были бы оплатить свое пребывание на G7, пишет "Интерфакс".

Сенатор-демократ Элизабет Уоррен заявила, что "это коррупция, просто и ясно". Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сослалась на американскую конституцию, согласно которой "президент не может принимать подарки или выплаты от иностранных государств".

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