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Прорыв дамбы под Красноярском произошел из-за нарушений при добыче золота

15 человек погибли, еще 14 госпитализированы.

Прорыв дамбы под Красноярском произошел из-за нарушений при добыче золота
Прорыв дамбы на золотодобывающей артели под Красноярском
Фото: МЧС РФ

Вероятной причиной прорыва дамбы под Красноярском Следственный комитет РФ назвал нарушения при золотодобывающих работах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В качестве приоритетной версии наряду с другими следствие рассматривает нарушения при проведении золотодобывающих работ", - говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела задержали трех человек: директора золотодобывающего предприятия ООО "Сисим", а также начальника и мастера горного участка организации. Их доставили в Красноярск для допроса.

В офисе золотодобывающей организации провели обыски, изъяли техническую и финансовую документацию.

Дамбу технологического водоема золотодобывающей артели на реке Сейба прорвало рано утром 19 октября. В результате в рабочем поселке затопило общежития временного типа.

По последним данным, погибло 15 человек, госпитализировано 14 человек. Губернатор Александр Усс объявил 21 октября днем траура.

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