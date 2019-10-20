Ірина Подоляк: «Я хочу, щоб культура в цьому міністерстві попрощалась з Радянським Союзом»
Ірина Подоляк: «Я хочу, щоб культура в цьому міністерстві попрощалась з Радянським Союзом»
Путин над Сирией
Путин над Сирией
ГПУ уволила троих прокуроров, расследовавших дела Майдана
ГПУ уволила троих прокуроров, расследовавших дела Майдана
Коломойский угрожал судьям после проигрыша баскетбольной команды "Днепр", где играет его сын
Коломойский угрожал судьям после проигрыша баскетбольной команды "Днепр", где играет его сын
Гладковский с семьей собирались бежать из Украины, - прокурор
Гладковский с семьей собирались бежать из Украины, - прокурор
Тяжелая пятница: земля, бюджет, труба и «шатания» в зеленых рядах
Тяжелая пятница: земля, бюджет, труба и «шатания» в зеленых рядах
Два нардепа и блогер готовы взять Гладковского на поруки
Два нардепа и блогер готовы взять Гладковского на поруки
"Шифр Разумкова", або Як управляють голосуванням "слуг"
"Шифр Разумкова", або Як управляють голосуванням "слуг"
Суперсуббота: Британский парламент провалил решающее голосование по Brexit
Суперсуббота: Британский парламент провалил решающее голосование по Brexit
ГлавнаяМир

Испания отклонила предложение каталонских сепаратистов о переговорах

В Каталонии пятые сутки продолжаются протесты.

Испания отклонила предложение каталонских сепаратистов о переговорах
Фото: EPA/UPG

Правительство Испании в субботу, 19 октября, отклонило предложение о переговорах, выдвинутое представителями Каталонии, передает Немецкая волна.

"Исполняющий обязанности председателя испанского правительства Педро Санчес выразил уверенность, что сперва глава кабмина этого автономного региона Ким Торра должен осудить беспорядки, приведшие к десяткам раненых", - говорится в сообщении.

Мэр Барселоны Ада Колау призвала жителей к спокойствию на фоне противостояния между митингующими и полицией, которое продолжается пятые сутки.

"Подобное не может продолжаться. Барселона этого не заслуживает", - подчеркнула Колау.

Как передает местная газета La Vanguardia, вечером 19 октября митингующие в Барселоне продолжили возводить баррикады. В нескольких местах заграждения охватил огонь, на месте пришлось работать пожарным. При этом полиция применила пенометы - устройства, стреляющие быстрозатвердевающей и обволакивающей пеной.

Митингующие прошли шествием от площади Уркинаона, расположенной недалеко от штаб-квартиры представительства Национальной полиции в Каталонии, до Триумфальной арки. Всего акция и демонстрация у здания Верховного суда в Барселоне собрали около шести тысяч человек.

В Жироне на северо-востоке Испании около тысячи человек заняли позиции у зданий судов, а также попытались заблокировать выход из здания региональной полиции. В Сабаделе на севере около 2500 человек собрались перед зданием комиссариата Нацполиции.

Очередной виток напряженности в Каталонии связан с вынесением длительных сроков тюремного заключения ряду бывших представителей каталонского руководства, которые были причастны к попытке проведения референдума о независимости этого автономного сообщества Испании 1 октября 2017 года.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также