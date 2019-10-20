Испания отклонила предложение каталонских сепаратистов о переговорах

Правительство Испании в субботу, 19 октября, отклонило предложение о переговорах, выдвинутое представителями Каталонии, передает Немецкая волна.

"Исполняющий обязанности председателя испанского правительства Педро Санчес выразил уверенность, что сперва глава кабмина этого автономного региона Ким Торра должен осудить беспорядки, приведшие к десяткам раненых", - говорится в сообщении.

Мэр Барселоны Ада Колау призвала жителей к спокойствию на фоне противостояния между митингующими и полицией, которое продолжается пятые сутки.

"Подобное не может продолжаться. Барселона этого не заслуживает", - подчеркнула Колау.

Как передает местная газета La Vanguardia, вечером 19 октября митингующие в Барселоне продолжили возводить баррикады. В нескольких местах заграждения охватил огонь, на месте пришлось работать пожарным. При этом полиция применила пенометы - устройства, стреляющие быстрозатвердевающей и обволакивающей пеной.

Митингующие прошли шествием от площади Уркинаона, расположенной недалеко от штаб-квартиры представительства Национальной полиции в Каталонии, до Триумфальной арки. Всего акция и демонстрация у здания Верховного суда в Барселоне собрали около шести тысяч человек.

В Жироне на северо-востоке Испании около тысячи человек заняли позиции у зданий судов, а также попытались заблокировать выход из здания региональной полиции. В Сабаделе на севере около 2500 человек собрались перед зданием комиссариата Нацполиции.

Очередной виток напряженности в Каталонии связан с вынесением длительных сроков тюремного заключения ряду бывших представителей каталонского руководства, которые были причастны к попытке проведения референдума о независимости этого автономного сообщества Испании 1 октября 2017 года.