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Великобритания выйдет из ЕС 31 октября, несмотря на просьбу об отсрочке, - министр

Правительство запускает операцию, разработанную на случай жесткого Brexit. 

Великобритания выйдет из ЕС 31 октября, несмотря на просьбу об отсрочке, - министр
Акція на підтримку ЄС біля будівлі парламенту в Лондоні, 29 листопада 2018.
Фото: EPA/UPG

Великобритания покинет Евросоюз 31 октября, несмотря на письмо об отсрочке Brexit, к которому премьер-министра Бориса Джонсона принудили его оппоненты. Об этом заявил член кабинета министров, канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув в интервью телеканалу Sky News в воскресенье, 20 октября. 

"Мы знаем, что Европейский Союз хочет, чтобы мы ушли, мы знаем, что у нас есть соглашение, которое позволяет нам это сделать. Мы собираемся покинуть ЕС 31 октября. У нас есть средства и возможности для этого", - сказал министр Гоув, который отвечает за подготовку к Brexit без соглашения.

Гоув также подчеркнул, что премьер-министр Джонсон не хотел отправлять ЕС письмо об отсрочке Brexit.

"Это письмо было отправлено, потому что парламент требовал его отправки ... но парламент не может изменить мнение премьер-министра, парламент не может изменить политику или решимость правительства", - сказал министр.

Кроме того, Гоув сообщил, что британское правительство запускает операцию Yellowhammer, разработанную на случай жесткого Brexit. 

В рамках этой операции власти разработали план урегулирования чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть в королевстве в случае выхода Великобритании из Евросоюза без сделки.

В сентябре правительство Великобритании опубликовало детали плана операции Yellowhammer. В шестистраничном документе, датированном 2 августа, описан порядок действий на случай жесткого Brexit, а также указаны возможные последствия. 

В частности, в нем говорится, что при наихудшем сценарии уменьшатся поставки определенных видов продуктов. Это не приведет к нехватке продовольствия как таковой, «но уменьшит доступность и выбор продуктов», а цена на них вырастет, приводило Би-би-си выдержки из документа. В нем также говорилось о возможных перебоях с поставками медикаментов и топлива, а также о массовых протестах по всей стране.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился в Евросоюз с просьбой рассмотреть возможность отсрочки Brexit, однако он также направил письмо, в котором попросил не удовлетворять это прошение.

Ранее в субботу члены Палаты общин потребовали от Джонсона запросить у Брюсселя отсрочку Brexit. Соответствующую поправку одобрили 322 депутата, против высказались 306 человек. Премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить ЕС о подобном.

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