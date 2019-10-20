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На выборах в Швейцарии "зеленые" показали исторический результат

Впервые партия может претендовать на место в правительстве.

На выборах в Швейцарии "зеленые" показали исторический результат
Фото: EPA/UPG

В Швейцарии в воскресенье состоялись выборы в большую палату парламента - Национальный совет. Как сообщает swissinfo.ch, победу одержала консервативная Швейцарская народная партия (SVP), но исторически высокий результат продемонстрировали "зеленые" партии.

SVP заручилась поддержкой 25,8% избирателей, но по сравнению с предыдущими выборами потеряет 11 мандатов, теперь у нее только 54 кресла в 200-местном Национальном совете.

Второе место - у социалистов (SP), которых поддержали 16,6% (38 мандатов, на пять меньше по сравнению с предыдущим созывом).

Третье место заняла правоцентристская партия либералов (FDP) с 15,3% голосов (29 мандатов, на четыре меньше по сравнению с предыдущим созывом).

В то же время партия "Зеленых" набрала 13,0%, обеспечив себе плюс 17 мандатов. Всего у нее будет 28 мест. "Зеленые" впервые в своей истории опередили Демократическую христианскую партию (CVP), за которую проголосовали 11,4% избирателей.

7,9% голосов получают "Зеленые либералы" (GLP), 2,4% - Бюргерско-демократическая партия (BDP).

По традиции семь мест в федеральном правительстве Швейцарии делили между собой народники, социалисты, либералы и христианские демократы по принципу "первые три по числу голосов партии имеют право провести в Федеральный совет по два министра, а четвертая по доле избирателей - одного". В теории, теперь это "одно место" может уйти "зеленым".

Окончательные результаты федеральных выборов в Швейцарии станут известны только 17 ноября, когда будут избраны члены Совета кантонов (малая палата избирается по мажоритарному принципу).

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