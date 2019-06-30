SpaceX потеряла контакт с тремя интернет-спутниками

В течение года они упадут на Землю.

Компания SpaceX потеряла контакт с тремя из 60-ти интернет-спутников Starlink, которые запустили в космическое пространство в мае. Об этом сообщает Business Insider.

"Три спутника, запущенные в рамках проекта по созданию глобальной сети передачи интернет-трафика, перестали выходить на связь с центром управления", - сообщил представитель компании SpaceX.

Он добавил, что спутники "больше не работают", "постепенно будут сходить с орбиты" и упадут на Землю в течение года.

Отмечается, что уже 45 спутников Starlink вышли на конечную орбиту, другие пока не достигли заданной орбиты.

Ранее, 23 мая, американская компания по производству космической техники SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 интернет-спутниками проекта Starlink. Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал, расположенном в штате Флорида, в 22:30 по местному времени. Это была уже третья попытка, поскольку ранее запуск несколько раз переносился.

Издание The Verge отмечает, что согласно последним данным Европейского космического агентства, сегодня на орбите вокруг Земли работает 2000 спутников, а партия спутников Starlink значительно увеличит это количество, что может создавать угрозу столкновений спутников в космосе и, соответственно, будет производить больше мусора, что может угрожать другим космическим устройствам.