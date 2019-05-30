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Реальные кейсы и продуктивный нетворкинг: причины пойти на AI Conference Kyiv Анонс

Уже на следующей неделе, 4 июня, компания Smile-Expo проведет в Киеве масштабную конференцию AI Conference Kyiv. Событие посвящено использованию искусственного интеллекта в бизнесе и соберет на одной площадке ведущих специалистов отрасли. Кому и почему стоит прийти на конференцию – далее в статье.

Четыре причины посетить AI Conference Kyiv

1. Семь часов выступлений ведущих экспертов отрасли

Среди спикеров конференции – представители Microsoft, Vodafone, Hewlett Packard Enterprise, METRO Cash & Carry Ukraine, DevRain. Эксперты поделятся опытом применения искусственного интеллекта в производственных процессах, обозначат цели и прогнозы для технологии на ближайшее время. Программа конференции разделена на тематические блоки, посвященные искусственному интеллекту, машинному обучению, интернету вещей и чат-ботам.

2. Реальные кейсы

Эксперты расскажут, как использовать AI-технологии в бизнесе, на конкретных примерах из своей практики. Они представят факты, цифры, успешные лайфхаки и эффективно работающие схемы.

3. Интерактивная панельная дискуссия

В конце конференции состоится круглый стол на тему развития бизнеса с применением искусственного интеллекта, машинного обучения и Интернета вещей. Те гости, которые подготовят конкретные вопросы и кейсы для разбора, смогут поучаствовать в обсуждении и получить советы от экспертов дискуссии.

4. Продуктивный нетворкинг

AI Conference Kyiv – это площадка для делового общения, поиска специалистов, партнеров по бизнесу, подрядчиков и узкопрофильных экспертов. Гости конференции смогут завести полезные знакомства и договориться о сотрудничестве.

Кому будет полезна конференция

Мероприятие будет интересно для владельцев компаний, основателей стартапов, разработчиков, маркетологов, операционных топ-менеджеров, руководителей IT-департаментов и всех, кто хочет повысить эффективность бизнеса с помощью инновационных технологий.

Знания, полученные на конференции, позволят автоматизировать производственные процессы, снизить расходы и улучшить клиентский сервис, а значит – вывести бизнес в лидеры отрасли.

Организатор мероприятия

Конференцию проводит Smile-Expo – международная компания-организатор бизнес-мероприятий, которая работает на рынке уже 13 лет. Специализация компании – ивенты, посвященные инновационным технологиям в бизнесе.

Билеты со скидкой

Промокод AIPR20 позволяет получить скидку на билеты – 20%. Промокод необходимо ввести на страничке регистрации.

Полная программа конференции и регистрация – на сайте >>> aiconference.com.ua.

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