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Facebook объявила о создании собственной криптовалюты Libra

Компания также зарегистрировала дочернюю компанию Calibra.

Facebook объявила о создании собственной криптовалюты Libra
Facebook решила создать собственную криптовалюту Libra
Фото: Телеканал 24

Компания Facebook официально объявила о создании собственной криптовалюты Libra, которая по планам разработчиков должна стать конкурентом биткоину.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что в создании будут участвовать операторы платежных систем Visa, Mastercard, PayPal, Uber Technologies, а также ряд других компаний, которые инвестируют в проект около $10 млн.

Кроме того, Facebook зарегистрировала дочернюю компанию Calibra, которая должна обеспечить работу криптовалюты и "разделение финансовых и социальных данных". На ее базе предполагается создание цифрового кошелька, который позволит расплачиваться пользователям социальной сети за онлайн-покупки и отправлять деньги друг другу.

Накануне биткоин установил годовой рекорд - его среднерыночная цена впервые с мая 2018 года поднялась до 9 тыс. 322 долларов.

Напомним, в конце прошлого года курс биткоина упал ниже $5 тыс. впервые с октября 2017 года.

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